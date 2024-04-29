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بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في جنوب إسرائيل

منذ 29 دقيقة
قاعدة أمريكية في سوريا

قاعدة أمريكية في سوريا

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كشف مصدر مسؤول لصحيفة الجريدة الكويتية عن بدء الولايات المتحدة في بناء قاعدة عسكرية ضخمة جنوب إسرائيل.

يأتي هذا الإعلان في سياق تحركات واشنطن لنقل جزء من تواجدها العسكري من قواعدها في دول الخليج إلى منطقة جديدة.

وأشار المصدر إلى أن القاعدة الأميركية الجديدة، تقع بمحاذاة قاعدة “حتسيريم” الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب، حيث سيتم توسيع المطار العسكري لتلك القاعدة لكي يستوعب الطائرات الأميركية، وتكون قادرة على أداء مهام لوجستية لاستقبال آلاف المقاتلين الأميركيين.

وأضاف أن القاعدة الجديدة تستوعب نحو ثلاثة وعشرين ألف جندي وأفراد طاقم لكل المستويات القتالية والإدارية والتعبئة، وغير ذلك.

وسيجري خلال الأشهر القريبة تمرين واسع مشترك، يحاكي ضربات مشتركة تتعرض لها “إسرائيل” من قبل إيران والعراق وسوريا، في إطار تحضيرات أميركية ـ إسرائيلية لمواجهة إيران في حال لم تنجح مساعي وقف حرب غزة، ودخول حزب الله على خط المواجهة الشاملة.

    المصدر :
  • وكالات

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