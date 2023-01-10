بنترات الأمونيوم.. إحباط محاولة اغتيال نائبة الرئيس بكولومبيا

أعلنت نائبة رئيس كولومبيا فرانسيا ماركيز، أول امرأة من أصل إفريقي تتولى هذا المنصب، الثلاثاء أن حراسها أحبطوا محاولة اغتيال استهدفها.

وكتبت على تويتر “تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة (عائلتي)” في قرية يولومبو في سواريز بمديرية كاوكا، جنوب غرب، التي كانت تنوي زيارتها.

Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suarez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la SIJIN. pic.twitter.com/gUpYQVOfFD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 10, 2023

كما أضافت نائبة الرئيس التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها، “هذه محاولة جديدة لقتلي”.

وجاء في محضر الشرطة المرفق بتغريدتها، أن العبوة الناسفة كانت عبارة عن خليط من “مادة شديدة الانفجار من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم و مسامير” مع صاعق تفجير.

هذا وتلقى حراسها تحذيرات من وجود “أشخاص مشبوهين” و”عناصر غريبة” على الطريق المؤدية إلى القرية.

وكتبت “لن نتوقف عن العمل، يومًا بعد يوم، حتى نحقق السلام الشامل الذي تحلم به كولومبيا ونحتاجه، لن نستسلم حتى يصبح من الممكن العيش في وئام حقيقي على كل جزء من بلدنا”.

وفرانسيا ماركيز هي شخصية رمزية في أول حكومة يسارية في تاريخ كولومبيا برئاسة غوستافو بيترو الذي أطلق مبادرة طموحة لتحقيق السلام التام مع مزيج من الجماعات المسلحة التي تنازع على وجه الخصوص الاتجار بالكوكايين في أكبر دولة منتجة لهذه المادة المخدرة في العالم.