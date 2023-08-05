بنجلادش تعاني من تفش قياسي لحمى الضنك

تواجه بنجلادش تفشيا مميتا وغير مسبوق لحمى الضنك إذ تجد المستشفيات صعوبة في توفير أماكن للمرضى مع انتشار المرض بوتيرة سريعة في الدولة ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 293 شخصا على الأقل حتى الآن في 2023 وأصيب ما يقرب من 61500 ، ليسجل هذا العام أعلى معدل وفيات منذ تسجيل الوباء لأول مرة في 2000.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن المستشفيات وخاصة في العاصمة داكا تعاني لتوفير أماكن لأعداد كبيرة من المرضى الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة وآلام المفاصل والقيء.

وذكر وزير الصحة زاهد مالك أن الحكومة أطلقت مبادرات للحد من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض من خلال حملات توعية وجهود لقتل يرقات البعوض بعد هطول الأمطار.

ولا يوجد لقاح أو علاج لحمى الضنك التي تنتشر في منطقة جنوب آسيا في موسم الرياح الموسمية في الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول إذ تنمو وتتكاثر البعوضة التي تنشر المرض المميت في المياه الراكدة.

وقال خبراء إنهم يتوقعون ارتفاع الحالات خلال شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول. وتجاوزت وفيات العام الحالي بالفعل الأرقام القياسية التي سُجلت العام الماضي وبلغت 281 وفاة.