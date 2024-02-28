بنحو 248 مليون دولار.. أمريكا تمنح عقودا لشركات نفط لشراء خام للاحتياطي الاستراتيجي

منحت الولايات المتحدة الأمريكية عقودا بنحو 248 مليون دولار لشركات نفط لشراء خام للاحتياطي الاستراتيجي، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن منحت عقودا قيمتها 247.7 مليون دولار لشراء 3.2 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لشركات إكسون موبيل وماكوري كوميتدتز وسونوكو بارتنرز ماركتنينح آند تيرمينالز.

وأضافت الوزارة في بيان لها بأن العقود أُعلن عنها في الثامن من فبراير شباط، ومن المتوقع تسليم الخام، المنتج في الولايات المتحدة، في يوليو تموز.

وأفادت بأن سعر البرميل يبلغ 77.39 دولار في المتوسط وهو أقل من متوسط ​قارب 95 دولارا للبرميل بيع به الاحتياطي الاستراتيجي النفطي في 2022.