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بنحو 3 بالمئة للعامين 2024 و2025.. "ستاندرد آند بورز" ترفع توقعها لنمو الاقتصاد التركي

منذ 8 دقائق
ستاندرد آند بورز

ستاندرد آند بورز

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رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي إلى 3 بالمئة للعام 2024. وفق وكالة الأناضول.

جاء ذلك في تقرير التوقعات الاقتصادية للربع الثاني للولايات المتحدة والأسواق الناشئة نشرته الثلاثاء.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في العام الجاري من 2.4 إلى 3 بالمئة، ومن 2.7 إلى 3 بالمئة للعام 2025.

وأما للعام 2026، خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في تركيا من 3 إلى 2.8 بالمئة.

وعن توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي بلغت 2.5 بالمئة للعام الجاري، فيما توقعت الوكالة للدول الناشئة بنمو إجمالي 4.2 بالمئة.

    المصدر :
  • وكالات

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