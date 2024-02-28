بنحو 40 مليار دولار.. مصر توقع 7 اتفاقات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء 28 شباط/فبراير الجاري، بأن مصر وقعت سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قيمتها نحو 40 مليار دولار.

وبحسب صحف مصرية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: “صندوق مصر السيادي”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة “صندوق مصر السيادي”.

ووقّع على الاتفاقيات الـ7 من الجهات الحكومية كل من: السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور/ محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، والمهندس/ خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: السيد/ كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة “باش جلوبال”، والسيد/ جواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “سمارت إنرجي”، والسيد/ إيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف”جاما كونستركشن وميريديام” والسيدان/ باي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف “إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا”، والسيد/ محمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة “التوكل جيلا”، والسيد/ يحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة “إيه إم إم باور”، والسيد/ كامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة “يونايتد إنرجي جروب”.