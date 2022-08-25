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بنسبة 6.6%.. الاقتصاد المصري يحقق نمواً ملحوظاً في العام المالي 2022/2021

منذ 42 دقيقة
الجنيه المصري

الجنيه المصري

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نما الاقتصاد المصري 6.6 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران، مع تسارع النمو من 3.3 بالمئة في العام السابق، بدعم تعافي النشاط بعد جائحة فيروس كورونا قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

وكان رقم النمو الوارد في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس أعلى من الرقم الأولي البالغ 6.2 بالمئة الذي أورده البنك المركزي في 18 أغسطس آب.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في البيان، إن السبب وراء الزيادة في معدل النمو بالعام الماضي، هو “طفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8 بالمئة”. وأشارت الوزيرة إلى أن الربع الأخير من العام الماضي حقق معدل نمو مبدئي 3.2 بالمئة.

وكان الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو قوية في الشهور الأولى من العام المالي الماضي مع تعافيه من أزمة كورونا، قبل أن يتأثر سلبا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات القياسية في النفط والسلع الغذائية الرئيسية.

وخفضت مصر توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري (2022-2023) إلى 5.5 بالمئة، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7 بالمئة المتوقَعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتجري مصر مباحثات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق جديد من أجل دعم اقتصادها في مواجهة ارتفاع الأسعار وشح العملات الأجنبية وانخفاض الجنيه أمام الدولار.

    المصدر :
  • رويترز

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