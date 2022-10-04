بنغلادش.. تعطل الشبكة يحرم مناطق كبيرة من التيار الكهربائي

قال مسؤول حكومي في بنغلادش إن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق كبيرة في البلاد الثلاثاء بعد تعطل جزئي في الشبكة، مضيفا أن السلطات تعمل على استعادة إمدادات الطاقة تدريجيا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 168 مليون نسمة.

وقال شميم حسن، المسؤول في مجلس تنمية الطاقة في بنغلادش، لرويترز إن شبكة الكهرباء تعطلت الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في 75 بالمئة إلى 80 بالمئة من بنغلادش.

وأضاف حسن “نحاول استعادة النظام” مضيفا أن المرافق تنتج حاليا حوالي 4500 ميجاوات من الطاقة مقارنة بطلب يبلغ 14200 ميجاوات على مستوى البلاد.

وقال حسن إن التحقيق جار لمعرفة سبب انهيار الشبكة.

وشهدت مناطق كثيرة من بنغلادش انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي هذا العام، على الرغم من الجهود المبذولة لتقنين إمدادات الغاز وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية.

ويمثل الغاز الطبيعي نحو ثلاثة أرباع مصادر توليد الطاقة في البلاد.