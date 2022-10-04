الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 ﻫ - 4 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنغلادش.. تعطل الشبكة يحرم مناطق كبيرة من التيار الكهربائي

منذ 6 دقائق
علم بنغلادش

علم بنغلادش

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول حكومي في بنغلادش إن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق كبيرة في البلاد الثلاثاء بعد تعطل جزئي في الشبكة، مضيفا أن السلطات تعمل على استعادة إمدادات الطاقة تدريجيا في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 168 مليون نسمة.

وقال شميم حسن، المسؤول في مجلس تنمية الطاقة في بنغلادش، لرويترز إن شبكة الكهرباء تعطلت الساعة الثانية بعد الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في 75 بالمئة إلى 80 بالمئة من بنغلادش.

وأضاف حسن “نحاول استعادة النظام” مضيفا أن المرافق تنتج حاليا حوالي 4500 ميجاوات من الطاقة مقارنة بطلب يبلغ 14200 ميجاوات على مستوى البلاد.

وقال حسن إن التحقيق جار لمعرفة سبب انهيار الشبكة.

وشهدت مناطق كثيرة من بنغلادش انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي هذا العام، على الرغم من الجهود المبذولة لتقنين إمدادات الغاز وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية.

ويمثل الغاز الطبيعي نحو ثلاثة أرباع مصادر توليد الطاقة في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الهند
الهند.. مقتل 10 من متسلّقي الجبال بعد انهيار جليدي
ليبيا وتركيا
اتفاق بين تركيا وليبيا في مجال الطاقة.. والاتحاد الاوروبي يرد
الاحتجاجات تتواصل في إيران ضد مقتل مهسا أميني
إنتفاضة إيران
قص الشعر وأبواق السيارات.. طرق جديدة لاحتجاجات إيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سوبرماركت
استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
المقدم ربيع فقيه
قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
حارة حريك
بالفيديو: اقتحموا بلوم بنك في حارة حريك... إليكم التفاصيل