بنغلادش.. مقتل 9 في انهيارات أرضية في مخيمات الروهينجا

قال مسؤولون في بنغلادش إن تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثمانية من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم وأُصيب عدد آخر بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين بجنوب البلاد الأربعاء.

وقال محمد شمس الضحى، وهو مسؤول كبير في حكومة بنغلادش مكلف بشؤون اللاجئين، إن ضحايا الانهيارات الأرضية سقطوا في ثلاثة أماكن مختلفة في الساعات الأولى الأربعاء، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة مع بدء موسم الأمطار الموسمية.

ويعيش ما يربو على مليون من الروهينجا في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنغلادش، وهي أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، بعد فرارهم من حملة قمع قادها الجيش في ميانمار المجاورة عام 2017.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعيش معظم اللاجئين الروهينجا في أكواخ مصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية وغالبا ما تكون على تلال شديدة الانحدار.