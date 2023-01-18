الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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بنك أبوظبي الأول يجمع 600 مليون دولار من بيع سندات

منذ 6 دقائق
بنك أبو ظبي الأول

بنك أبو ظبي الأول

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كشفت وثيقة مصرفية، الأربعاء، أن بنك أبوظبي الأول جمع 600 مليون دولار من بيع سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد لأجل خمس سنوات وربع السنة.

وبحسب الوثيقة، باع البنك السندات بعلاوة 105 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي 130 نقطة أساس فوق نفس السندات القياسية وذلك بعدما تجاوز الطلب 1.45 مليار دولار.

وورد في الوثيقة أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين في طرح السندات هم بنوك سيتي والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وتصدرت مصارف الإمارات أفضل بنوك في منطقة الشرق الأوسط، وجاءت 7 مصارف منها ضمن قائمة أفضل 25 مصرفا من حيث مؤشرات الأداء القوي، والنمو حسب قائمة أعدها موقع مجلة “ذا بانكر” لأفضل 1000 بنك في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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