الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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بنك إنجلترا يحذر: استعدوا لأوقات أصعب

منذ 11 دقيقة
بنك إنجلترا المركزي

بنك إنجلترا المركزي

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قال ناثانيل بنجامين المدير التنفيذي لبنك إنجلترا اليوم الأربعاء إن البنوك الاستثمارية عليها التأهب لأوقات أصعب عن طريق إبعاد المخاطر على نحو ملائم عن عملائها.

وكشفت بيانات منشورة اليوم الأربعاء أن التضخم في إنجلترا ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاما وبلغ 9.4 بالمئة. وقال آندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا إنه لن يكون هناك “ماذا لو أو ولكن” عندما يتعلق الأمر برفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الائتمان لعملاء البنوك.

وقال بنجامين إن هناك جيلا من المصرفيين لا يملكون خبرة سوى في التعامل مع بيئة اقتصادية ميسرة إلى حد كبير عندما حققت البنوك “فوائد” كبيرة للغاية، والآن على البنوك أن تتعلم كيفية التعامل مع وضع مختلف.

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