الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنك إنجلترا يوقف مسيرة رفع الفائدة.. اليكم التفاصيل

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2023 5:04 مساءً
بنك إنجلترا المركزي

بنك إنجلترا المركزي

A A A
طباعة المقال

أوقف بنك إنجلترا المركزي الخميس مسيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، لكن محافظه أندرو بيلي سعى إلى التأكيد على أن البنك المركزي لا يعتقد أنه أنجز مهمته.

فغداة تباطؤ التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية خمسة إلى أربعة للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25 بالمئة.

وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر\كانون الأول 2021 التي لا يزيد فيها البنك تكاليف الاقتراض.

ويعاني اقتصاد بريطانيا، الذي تضرر بشدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع.

لكن النمو لا يزال هشا، مما يزيد من خطر أن يؤدي رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة 14 مرة متتالية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفترة من يوليو\تموز إلى سبتمبر\أيلول إلى 0.1 بالمئة فقط من توقعات أغسطس\آب البالغة 0.4 بالمئة وأشارت إلى علامات واضحة على الضعف في سوق الإسكان.

ورجح بنك إنجلترا أن يكون النمو لبقية العام أضعف من التوقعات السابقة.

وواجه بيلي وزملاؤه انتقادات شديدة بعد أن تجاوز تضخم أسعار المستهلكين 11 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول من العام الماضي.

لكنه تراجع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس\آب، ويتجه صوب مستوى خمسة بالمئة الذي توقعه البنك للأشهر المقبلة، وهو ما وعد به رئيس الوزراء ريشي سوناك الناخبين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

لكنه يظل أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العقيد الروسي إيفان كوفجان
مقتل ضابط روسي كبير خلال الهجوم الأذربيجاني على "ناغورنو كاراباخ"
روسيا
بشكل مؤقت.. روسيا تحظر صادرات الوقود لمعظم الدول
أحد شوارع بيفرلي هيلز
فيديو.. عمليات السطو تحول "بيفرلي هيلز" الأمريكية إلى مدينة أشباح!

الأكثر قراءة

كويكب يقترب من الأرض
قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!