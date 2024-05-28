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بنك الخليج الدولي يعين بنوكا لطرح سندات لأجل 5 سنوات

منذ 37 دقيقة
بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي

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عين بنك الخليج الدولي، المملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي، بنوكا لترتيب مكالمات مع مستثمرين عالميين قبل بيع مزمع لسندات لأجل خمس سنوات، وذلك وفقا لوثيقة صادرة اليوم الثلاثاء عن أحد البنوك المكلفة بترتيب عملية الطرح.

وأضافت الوثيقة أن البنك عين بنك ستاندرد تشارترد منسقا عالميا فيما عين سيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وجي.آي.بي كابيتال وجيه.بي مورجان مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.

وجاء أيضا في الوثيقة أن البنك يعتزم بيع سندات بالحجم القياسي غير مضمونة ومقومة بالدولار وذات أولوية في السداد لأجل خمس سنوات ضمن برنامجه الحالي لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين اعتبارا من اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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