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بنك الرياض: ندرس طرح جزء من أسهم الرياض المالية

منذ 15 دقيقة
بنك الرياض

بنك الرياض

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أعلن بنك الرياض، ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، اليوم الخميس، 4 ابريل/نيسان، أن مجلس الإدارة وافق على دراسة طرح جزء من أسهم شركة الرياض المالية، وهي ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له، في طرح عام أولي وإدراجها في البورصة السعودية.

والبنك مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، ومن الحكومة.

وقال بنك الرياض في إفصاح للبورصة “سيعمل البنك وشركة الرياض المالية على استكمال الدراسة والأعمال التحضيرية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحديد حجم الطرح وهيكلته والتفاصيل الأخرى ذات الصلة”.

وبنك الرياض مملوك بنسبة 21.75 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة وبنسبة 10.39 بالمئة للحكومة السعودية.

وشهدت أسواق الخليج طفرة في عمليات الطرح الأولي والاكتتابات العامة على مدار العامين المنصرمين بدفعة من ارتفاع أسعار النفط واهتمام من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو توجه خالف تراجعا عالميا في إبرام الصفقات يعود سببه جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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