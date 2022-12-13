بنك الصين يدرج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، الثلاثاء، أن بنك الصين، أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة للدولة، أدرج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي.

وأصدر فرع بنك الصين في دبي السندات، التي تستحق السداد في 2025، بعائد 4.84 بالمئة.

وطبقا لرفينيتيف، جرى تسعير السندات يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني، وبدأ تداولها في السادس من ديسمبر كانون الأول.

وأدرج بنك الصين في 2015 سندات أصدرها فرعه في أبوظبي بقيمة ملياري يوان (286.53 مليون دولار) في ناسداك دبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الإدراج “عكس الدور الحيوي الذي تلعبه ناسداك دبي في تقوية الصلات بين أسواق المال في دبي والصين”.

وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السندات عند (‭‭A‬‬) طبقا لبيانات رفينيتيف.

وشملت الصفقة بنوك أخرى منها بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وميزوهو وإم.يو.إف.جي.