الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنك الكويت الوطني يعتزم إصدار سندات خضراء للمرة الأولى

منذ 32 دقيقة
بنك الكويت الوطني

بنك الكويت الوطني

A A A
طباعة المقال

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن بنك الكويت الوطني، أكبر مصارف الكويت، كشف عن خطط لإصدار أولى سنداته الخضراء لأجل ست سنوات غير القابلة للاسترداد لخمس سنوات.

وأوضحت الوثيقة أن البنك الكويتي عين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، فيما سيكون بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وبنك الكويت الوطني مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار.

كما أظهرت الوثيقة أن اجتماعات ستبدأ مع مستثمرين اعتبارا من اليوم، على أن يليها طرح سندات خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار وذات أولوية في السداد بموجب برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التابع للبنك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم فلسطين
رغم الغضب الإسرائيلي.. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تستعد للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم
مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة
غزة تحت النار
ضاربة بعرض الحائط التنديدات الدولية.. إسرائيل توجه ضربة جديدة لمخيم في رفح
وزارة الخارجية التركية
غزة تحت النار
أنقرة تندد بتصريحات إسرائيلية مسيئة للرئيس أردوغان

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!