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بنك المشرق في دبي يعين بنوكا لطرح أدوات دين

منذ 6 دقائق
بنك المشرق في دبي

بنك المشرق في دبي

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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، أن بنك المشرق عين بنوكا لطرح أدوات دين رأس مال إضافي من المستوى الأول دائمة ومقومة بالدولار وغير قابلة للاستدعاء لأجل خمس سنوات ونصف السنة.

واختار البنك المدرج في دبي بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار والمشرق وميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

وتفيد تقارير بأن السندات بالحجم القياسي، ويعني هذا عادة أنها لا تقل عن 500 مليون دولار.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر عقد اجتماعات مع مستثمرين من أجل لبيع المزمع لأدوات الدين اعتبارا من غد الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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