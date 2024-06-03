بنك المشرق يبدأ بيع الديون الدائمة لدعم رأس المال وتوسيع نشاطاته

أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن بنك المشرق المدرج في دبي بدأ في تلقي الطلبات لبيع أدوات دين دائمة إضافية مقومة بالدولار وغير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنة.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار واطلعت عليها رويترز فقد تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون عند حوالي سبعة بالمئة، على أن يتم التسعير في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت الوثيقة أن البنك يخطط لجمع 500 مليون دولار من بيع الديون الدائمة، بما سيوفر التمويل اللازم للأغراض العامة للمؤسسة وتعزيز قاعدة رأسمالها.

وذكرت الوثيقة أن المشرق عين كلا من بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار والمشرق وميزوهو مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.