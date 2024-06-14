بنك اليابان يثبت الفائدة ويعلن عن خطة لتقليص مشتريات السندات

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الجمعة لكنه قال إنه سيقلص شراء السندات في المستقبل للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر.

وفي اجتماع السياسة النقدية الذي استمر على مدار يومين، قال البنك المركزي إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية لكنه قرر طرح خطة محددة لتقليص المشتريات على مدى العام أو العامين المقبلين، وذلك في اجتماع لاحق للسياسات في يوليو تموز.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان بالإجماع على المعدل الذي يستهدفه للفائدة في الأجل القريب عند نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة.

ومن المتوقع أن يعقد محافظ البنك كازو أويدا مؤتمرا صحفيا بشأن القرار عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.