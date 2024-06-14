بنك باركليز يعلق رعايته لمهرجانات لايف نيشن الموسيقية بعد احتجاجات

علّق بنك باركليز، اليوم الجمعة، رعايته لجميع مهرجانات لايف نيشن الموسيقية في عام 2024 بعد انسحاب عدد من الفنانين المشاركين احتجاجا على علاقات البنك بشركات دفاع تعمل مع إسرائيل.

ويشمل التعليق مهرجانات لايف نيشن القادمة في جميع أنحاء بريطانيا هذا الصيف.

وقال المتحدث باسم البنك لرويترز “أجندة المحتجين هي حمل باركليز على وقف التعامل مع شركات الدفاع وهو قطاع نظل ملتزمين نحوه كجزء أساسي من الحفاظ على سلامة هذا البلد وحلفائنا”.

ويأتي التعليق بعد انسحاب عدة فنانين مثل المغنية سيارا ماري أليس تومسون المعروفة باسم سيمات وفرقة الميتال إيثاكا والممثلة الكوميدية جوان ماكنالي، من المشاركة في المهرجانات.

وفي الشهر الماضي، شهد الاجتماع السنوي للمساهمين في بنك باركليز اضطرابات بسبب نشطاء احتجوا على صلاته غير المباشرة المزعومة بالحرب في قطاع غزة. وكان البنك قال في الأسبوع السابق إنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود الأسلحة المستخدمة في حرب إسرائيل في غزة.