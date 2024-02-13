الأربعاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 14 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنك سانتاندير: لم نجد أي انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران

منذ ساعة واحدة
بنك سانتاندير

بنك سانتاندير

A A A
طباعة المقال

أعرب بنك سانتاندير الإسباني، عن تأكيده “بشكل قاطع”، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أنه لم يجد أي انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران في أعقاب تقرير صحيفة فايننشال تايمز عن حسابات مرتبطة بإيران.

وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أن إيران استخدمت حسابات بالبنك في بريطانيا لنقل الأموال سرا حول العالم في مخطط للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.

وفي مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، قال رئيس الاتصالات العالمية في البنك أيضا إن سانتاندير أجرى مراجعة أوسع لأشخاص آخرين مرتبطين بالكيانات والأفراد الذين وردوا في مقال صحيفة فايننشال تايمز، وقال إنه “لم يجد أي انتهاك للعقوبات في أي جانب آخر من العمليات العالمية للبنك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سيارة إسعاف في مصر
مقتل 15 شخصاً إثر حادث سير في مصر
جو بايدن
بايدن ينتقد تصريحات ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي
الشرطة الإيطالية
نابولي.. مظاهرات واشتباكات بين الشرطة الإيطالية ومتظاهرين بشأن غزة

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
عناصر تابعين لحزب الله
رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
خاتم الزواج
بالصور.. زواج فنان مصري من فتاة بفارق سن 40 عاماً يثير جدلاً