بنك سانتاندير: لم نجد أي انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران

أعرب بنك سانتاندير الإسباني، عن تأكيده “بشكل قاطع”، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أنه لم يجد أي انتهاك للعقوبات الأمريكية على إيران في أعقاب تقرير صحيفة فايننشال تايمز عن حسابات مرتبطة بإيران.

وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أن إيران استخدمت حسابات بالبنك في بريطانيا لنقل الأموال سرا حول العالم في مخطط للتهرب من العقوبات تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.

وفي مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، قال رئيس الاتصالات العالمية في البنك أيضا إن سانتاندير أجرى مراجعة أوسع لأشخاص آخرين مرتبطين بالكيانات والأفراد الذين وردوا في مقال صحيفة فايننشال تايمز، وقال إنه “لم يجد أي انتهاك للعقوبات في أي جانب آخر من العمليات العالمية للبنك”.