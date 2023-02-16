بنك ستاندرد تشارترد يطلق برنامج لإعادة شراء الأسهم

رفع بنك ستاندرد تشارترد أهدافه للأداء وكشف عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار وحقق زيادة بنسبة 28 بالمئة في الأرباح السنوية بعدما عزز رفع أسعار الفائدة العالمية إيراداته من الإقراض.

وقال البنك إن نحو عشرة بالمئة من النمو الإجمالي لأرباحه جاء من أسعار الفائدة مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم، الأمر الذي سمح للبنوك بفرض رسوم أعلى على المقترضين بعد قرابة عقد من أسعار فائدة تقترب من الصفر.

وأعلن البنك، الذي يركز على آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، والذي كان موضع تكهنات استحواذ مرتبطة ببنك أبوظبي الأول، أن أحدث برامجه لإعادة شراء الأسهم على وشك أن يبدأ.

وقال بيل وينترز الرئيس التنفيذي للبنك في بيان “نقوم بتحديث توقعاتنا والآن نستهدف عائدا على أصول الملكية الملموسة يقترب من عشرة بالمئة في 2023 ليتجاوز 11 بالمئة في 2024 ومواصلة النمو بعد ذلك”.

وحقق البنك، الذي جنى معظم أرياحه في آسيا، صافي ربح قبل خصم الضرائب بلغ 4.3 مليار دولار في عام 2022 وهو ما يقل عن متوسط توقعات محللين جمعها البنك بواقع 4.73 مليار دولار، لكنه أعلى ربح سنوي منذ 2013.