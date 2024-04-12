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بنك "سوسيتيه جنرال" يبيع حصصاً في شركات مغربية مقابل 745 مليون يورو

منذ 4 دقائق
بنك سوسيتيه جنرال

بنك سوسيتيه جنرال

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أعلن بنك سوسيتيه جنرال اليوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024، عن موافقته على بيع حصته في شركة سوسيتيه جنرال المغرب، بالإضافة إلى حصته في شركة المغربية للحياة، لمجموعة سهام المغربية مقابل مبلغ يبلغ 745 مليون يورو، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتصفية بعض الاستثمارات.

ويأتي هذا الإعلان في سياق رفع أسهم البنك بنسبة تزيد عن اثنين بالمئة.

ويتطلع الرئيس التنفيذي سلافومير كروبا إلى جعل ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا أكثر تنظيما والتركيز على خلق القيمة في الأجل الطويل.

وتأتي الصفقة المغربية في أعقاب إعلان أمس الخميس أن بنك سوسيتيه جنرال وافق على بيع نشاط تمويل المعدات المهنية لمنافسه الفرنسي بي.بي.سي.إي مقابل 1.1 مليار يورو.

وينص الاتفاق على بيع حصة سوسيتيه جنرال البالغة 57.67 بالمئة في سوسيتيه جنرال المغرب ومن ضمنها الشركات التابعة له وتصفية إجمالية للحصص في شركة المغربية للحياة للتأمين التي تمتلكها شركة سوجيكاب، وهي ذراع سوسيتيه جنرال لأعمال التأمين على الحياة والادخار.

وستستحوذ مجموعة سهام على كل أنشطة الشركات، بالإضافة إلى جميع محافظ العملاء والموظفين.

وارتفعت أسهم سوسيتيه جنرال ثلاثة بالمئة إلى 26.01 يورو بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش.

واتفق بنك سوسيتيه جنرال ومجموعة سهام أيضا على الدخول في شراكة تجارية طويلة الأمد من شأنها أن تسمح لعملاء سوسيتيه جنرال من الشركات العاملة في المغرب بالتعامل مع شريك مصرفي محلي.

(الدولار = 0.9342 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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