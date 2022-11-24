بنك "كريدي سويس" يهدف لزيادة رأسماله 4 مليارات دولار

أعلن بنك كريدي سويس (الخميس 24-11-2022) أنه عرض 889 مليون سهم جديد على المستثمرين الحاليين بسعر 2.52 فرنك سويسري للسهم، مؤكدا تفاصيل زيادة رأسماله بواقع أربعة مليارات فرنك أي حوالي (4.2 مليار دولار أمريكي).

وتهدف زيادة رأس المال، التي وافق عليها المستثمرون أمس الأربعاء، إلى تمويل خطة التحول للبنك المتعثر للتعافي من سلسلة من الفضائح والخسائر.

وقال كريدي سويس إنه من المتوقع أن يجمع إصدار الأسهم 2.24 مليار فرنك سويسري.

وسيتم تخصيص حق اكتتاب وقائي واحد عن كل سهم يمتلكه المساهمين في 25 نوفمبر تشرين الثاني 2022.

كما أكد البنك أنه أصدر 462 مليون سهم جديد لمستثمرين مؤهلين من بينهم البنك الأهلي السعودي الذي اشترى 307 ملايين سهم جديد ليحصل على حصة 9.9 بالمئة في كريدي سويس.

ويتوقع البنك جني أربعة مليارات فرنك من طرح الأسهم وإصدار الحقوق لدعم إعادة الهيكلة والابتعاد عن الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وأضاف أن رأس المال الإسمي لمجموعة كريدي سويس ارتفع 17 بالمئة نتيجة زيادة رأس المال.