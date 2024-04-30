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بنمو طفيف.. الاقتصاد الألماني يتجنب الركود في الربع الأول

منذ ساعتين
الاقتصاد الألماني - تعبيرية

الاقتصاد الألماني - تعبيرية

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كشفت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني تجنب الركود في بداية العام الجاري بنمو طفيف لكنه أكثر من المتوقع بفضل الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات.

ونما الاقتصاد قليلا في الربع الأول إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي في ألمانيا 0.1 بالمئة.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش 0.5 بالمئة مقارنة بتراجع 0.3 بالمئة في تقديرات سابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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