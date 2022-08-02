الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنوك روسيا تحتاج سنوات لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها

منذ 35 دقيقة
البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة ”تاس“ للأنباء، أمس الاثنين، نقلا عن أندريه كوستين، رئيس ثاني أكبر بنك في روسيا، إن البنوك الروسية ستحتاج ما بين سبعة إلى عشرة أعوام لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها الأجنبية.

وجمدت الدول الغربية أصولا لبعض أكبر بنوك روسيا في إطار عقوبات شاملة تهدف لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، الذي تسميه روسيا ”عملية عسكرية خاصة“.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن اليوم تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية (الدولار واليورو) من الودائع المصرفية لمدة 6 أشهر أخرى، حتى التاسع من مارس 2023.

ويحظر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع، لكن يمكن سحبها بالعملة الروسية (الروبل) بناء على سعر الصرف يوم السحب.

وفي مطلع شهر مارس الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، وذلك في ظل العقوبات الغربية على روسيا، ومن هذه الإجراءات حظر سحب الدولار واليورو من الودائع المصرفية.

    المزيد من أخبار العالم

    جو بايدن
    مقتل أيمن الظواهري "دفعة قوية" لبايدن
    الرئيس الايراني - ابراهيم رئيسي
    لأول مرة.. رئيسي في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
    النفط
    النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب العالمي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان