بنيامين نتنياهو: أنا المسؤول عن مستقبل دولتنا لا بايدن

يبدو أن التوتر سيظل سيد الموقف بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وحليفه الذي كان الأقرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو.

فبعدما هاجم بايدن رئيس نتنياهو، ورأى أنه يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، ردّ رئيس الوزراء بأنه هو المسؤول عن مستقبل إسرائيل لا بايدن.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكوة “Fox new” الأميركية: “أنا المسؤول عن مستقبل دولتنا لا بايدن”.

وأكد نتنياهو على أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم للقضاء على حماس والعمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات.

وأشار نتنياهو إلى أنه لن يكون هناك مستقبل في الشرق الأوسط، ما لم يتم تدمير حماس، زاعماً أن “عدم القضاء على كتائب حماس المتبقية برفح سيجعلها تعيد تشكيل نفسها وتسيطر على قطاع غزة”.

وشدد نتنياهو على أن تكرار هجوم 7 أكتوبر خط أحمر بالنسبة وأضاف “ولا يمكننا أن نسمح ببقاء حماس”.

لافتاً إلى وجود اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها.

وأضاف “اتفقت مع الرئيس بايدن على أن علينا تدمير حماس ولا يمكننا ترك ربع جيشها في مكانه وهو حاليا في رفح”.