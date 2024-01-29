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بنيامين نتنياهو: "الأونروا" مخترقة من حماس

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) مخترقة من حماس.

وقال نتنياهو إن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول من غزة.

وقال لقناة (توك تي.في) البريطانية “لقد اكتشفنا أن هناك 13 من العاملين في الأونروا شاركوا فعليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مذبحة السابع من أكتوبر تشرين الأول… في مدارس الأونروا، يدرِّسون تعاليم إبادة إسرائيل – تعاليم الإرهاب، وتمجيد الإرهاب، والإشادة بالإرهاب”.

وكان أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن “حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة”، مشيرًا إلى أنها “تعمل على تصفية قضية اللاجئين”.

وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن “إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا”، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.

وأضاف أن “تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة”، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الـ”أونروا” بـ”الانتقامي”.

    المصدر :
  • رويترز

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