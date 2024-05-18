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بن غفير رداً على غانتس.. هو آخر من يحق له الحديث عن الخيارات الأمنية

منذ 29 دقيقة
ايتمار بن غفير

ايتمار بن غفير

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رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت 18 أيار/مايو 2024، عبر تغريدة له على موقع إكس على خطاب عضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وقال بن غفير: “بيني غانتس هو قائد صغير لكنه بهلوان كبير، منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة فقد انشغل فقط في محاولات تفكيك هذه الحكومة”.

وأضاف: “سفره إلى واشنطن على عكس ما كان يريد رئيس الوزراء وبعد هذه الزيارة أصبحت الإدارة الأميركية معادية لنا. وهذه الزيارة هي جزء بسيط من مؤامرات غانتس”.

وتابع: “الرجل الذي استقبل أبو مازن في بيته وقام بإدخال العمال الفلسطينيين من غزة وقاد اتفاق الاستسلام المتعلق بالغاز مع لبنان، وقام بنزع الحواجز الأمنية المهمة في الضفة وعرض حياة جنود غولاني للخطر لاهتمامه بسلامة الفلسطينيين. هذا الرجل هو الأخير الذي يستطيع أن يتحدث عن الخيارات الأمنية”.

وأوضح بن غفير: “من اقترح على الحريديم اتفاقات على قانون التجنيد مقابل إسقاط الحكومة والآن يرمي بشعارات حول المسؤولية، هو ببساطة شخص متملق وكذاب”.

وذكر: “لقد آن الأوان لحل المجلس الحربي الغارق في فرضيات الماضي، وتغيير السياسة نحو سياسة مسؤولة وقوية”.

    المصدر :
  • وكالات

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