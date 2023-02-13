الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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"بن غفير" يُصدر عقوبات جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين

منذ 3 دقائق
ايتمار بن غفير

ايتمار بن غفير

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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى الفلسطينيين، قرارًا يقضي بتقليص أوقات استخدام الحمامات لمدة ساعة واحدة فقط.

وأشارت في بيان صحفي اليوم الإثنين، إلى أن ذلك الإجراء، يأتي ضمن عقوبات فرضها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، كرد على ما يجري في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

يشار إلى أن الوزير المتطرف “بن غفير”، كان قد أصدر في وقت سابق لمصلحة السجون، قرارًا يقضي بإغلاق مخبزين في سجني “نفحة” و”كيتسعوت” يزودان الأسرى بالخبز.

إضراب مفتوح عن الطعام

من جانبها، قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الإثنين، الشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

وقالت اللجنة في بيان لها: إنّ “مطلبنا الوحيد هو حريتنا، وعلى الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلًا ونهارًا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا”.

وأضافت: إنّ “هذا الإضراب الذي عنوانه الحرية أو الشهادة هو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من كافة الفصائل”، مؤكدة أنها “ستخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة”.

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