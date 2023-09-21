بهاء الحريري يلتقي مسؤولين من ألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والفاتيكان في نيويورك

التقى الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري في مدينة نيويورك الأمريكية، المستشار الألماني أولاف شولتس وتبادل الطرفان الحديث حول الأحداث السياسية في العالم.

اللقاء بين الشيخ بهاء الحريري والمستشار الألماني جاء خلال الحفل السنوي لتوزيع جائزة “المواطن العالمي” من المجلس الأطلسي ” Global Citizen Award” لعام 2023، خلال حفل عشاء أقيم في فندق “فيرمونت جراند سنترال” في مدينة نيويورك.

كما التقى الشيخ بهاء الحريري أيضاً كلاً من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيسة المفوضية الأوروبية ” أورسولا فون دير لاين”، إضافة إلى وزير خارجية الفاتيكان ” المونسنيور بول ريتشارد غلاغر ” وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي السابق للولايات المتحدة.

وحصلت خمس شخصيات عالمية بارزة على جائزة “المواطن العالمي” من المجلس الأطلسي ” Global Citizen Award” لعام 2023، وهم “المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيس مجلس إدارة فرست ايسترن انفستمنت جروب ومديرها التنفيذي، فيكتور تشو”.

وتُمنَح جائزة المواطن العالمي كل عام خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للأفراد “الذين أسهموا في دفع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم والذين يجسدون الالتزام بالتعاون الدولي”.

وجاء اختيار المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للجائزة تقديراً لجهودهما في دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

فقد تعهد شولتس بتقديم مليار يورو من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، كما ساهم في الضغط على روسيا لوقف الحرب.

أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فقد حصل على الجائزة تقديراً لشجاعته وثباته في مواجهة الغزو الروسي. فقد قاد زيلينسكي شعبه في الدفاع عن أوكرانيا، وأصبح رمزاً للمقاومة والأمل.

كما حصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيس مجلس إدارة فرست ايسترن انفستمنت جروب ومديرها التنفيذي، فيكتور تشو، على الجائزة تقديراً لجهودهم في تعزيز العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي والتنمية الاقتصادية العالمية.

وخلال الحفل، ألقى المستشار الألماني شولتس كلمة تعهد فيها بدعم أوكرانيا حتى تحقيق السلام. وقال شولتس: “نحن نقف مع أوكرانيا، وسنواصل دعمها حتى تحقيق السلام”.

كما ألقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي كلمة عبر فيها عن شكره للدعم الدولي الذي تلقاه من ألمانيا والدول الأخرى. وقال زيلينسكي: “شكراً لكم على دعمكم، وسنواصل القتال حتى تحرير أوكرانيا من الغزو الروسي”.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا في كلمته بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان، وقال: “نحن متحدون في مواجهة التحديات العالمية، وسنواصل العمل معاً من أجل بناء عالم أكثر سلاماً وازدهاراً”.

بدورها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية يلين كلمة على ضرورة دعم الاقتصاد العالمي. وقالت يلين: “نحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار العالمي”.

أما رئيس مجلس إدارة فرست ايسترن انفستمنت جروب ومديرها التنفيذي، فيكتور تشو، فقد أشار في كلمته إلى ضرورة دعم التنمية الاقتصادية في آسيا. وقال تشو: “نحن ملتزمون بدعم التنمية الاقتصادية في آسيا، وسنواصل العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً”.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة من السياسة والأعمال والمجتمع المدني، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة جولدمان ساكس ديفيد سولومون.

يشار إلى المجلس الأطلسي هو منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، تأسست في عام 1949، بهدف تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ويضم المجلس مجموعة متنوعة من أعضاء من القطاعين الحكومي والخاص والأكاديمي.