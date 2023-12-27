بهتاف "الموت لإسرائيل".. مشيعون يودعون الموسوي أحد أكبر قيادات الحرس الثوري الإيراني

ردد مشيعون هتافات “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل” اليوم الأربعاء خلال مراسم جنازة سید راضی الموسوی، المستشار الكبير في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في غارة جوية في سوريا.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية إيرانية إن غارة جوية إسرائيلية خارج دمشق وقعت يوم الاثنين أسفرت عن مقتل الموسوی. وذكرت المصادر أنه كان مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

وخلال الجنازة في مدينة النجف الأشرف بالعراق، مُرر نعش موسوي فوق رؤوس أعضاء قوات الحشد الشعبي العراقية التي تضم عشرات من الفصائل المدعومة من إيران.

وبعد انتهاء الجنازة في واحد من أكثر الأضرحة الشيعية مكانة في العراق، سيتم نقل جثمانه جوا إلى إيران ليُدفن هناك.

وقال الحرس الثوري، وهو القوة العسكرية المهيمنة في إيران إن إسرائيل ستعاني من العواقب بسبب قتل موسوي.

وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق بشكل محدد عن وفاته لكنه قال إن الجيش اتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، شنّت جماعات متحالفة مع إيران عمليات ضد إسرائيل في حين هددت جماعات أخرى، منها جماعات مسلحة بالعراق، المصالح الأمريكية.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمت الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.