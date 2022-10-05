الاتحاد الأفريقي يدعو الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي إلى محادثات سلام

دعا الاتحاد الأفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي إلى محادثات سلام في جنوب أفريقيا مطلع الأسبوع، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين جاء ذلك في رسالة اطّلعت عليها رويترز.

وأكدت ثلاثة مصادر دبلوماسية، تحدثت شريطة عدم كشف هوياتها، صحة الرسالة التي أرسلها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه في الأول من أكتوبر\تشرين الأول إلى ديبرتسيون جبريمايكل، الذي يقود الحزب السياسي الحاكم في تيجراي.

وقال أحد المصادر إنه لم يؤكد أي من الجانبين بعد مشاركته.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في اتصال مع رويترز إنه لا علم لديه بإجراء محادثات وشيكة.

ولم يرد بعد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو، ورضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، والمتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم على طلبات للحصول على تعقيب.