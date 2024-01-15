الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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بهدف التصدي للأزمات الصحية.. الصحة العالمية تدعو لتوفير 1.5 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
الصحة العالمية

الصحة العالمية

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وجهت منظمة الصحة العالمية الاثنين نداء لجمع 1.5 مليار دولار للاستجابة للاحتياجات الصحية لملايين الأشخاص الذين يعانون في عشرات الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس “نهدف إلى توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى حوالي 87 مليون شخص هذا العام”.

وأضاف “للقيام بذلك، نحتاج إلى دعم يبلغ إجماليه 1.5 مليار دولار، ونحتاج إلى وصول هذا التمويل في أقرب وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن من المرونة… النهج القائم على ردود الفعل ليس كافيا”.

وقال تيدروس إن ما يقدر بنحو 166 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات صحية في جميع أنحاء العالم هذا العام، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا وهايتي والسودان.

    المصدر :
  • رويترز

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