بهدف تحسين العلاقات.. الصين تدعو أستراليا الى معاملتها كشريك

دعا وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” وزيرة الخارجية الأسترالية “بيني وونج” الى معاملة الصين كشريك وليس خصمًا وتجميع “طاقة إيجابية” لتحسين العلاقات بين البلدين.

وبالاعتماد على ملخص نشرته وزارة الخارجية الصينية في ساعة متأخرة من مساء السبت 9تموز، أبدى وانغ أمله في أن تتمكن أستراليا من: “اغتنام الفرصة واتخاذ إجراءات ملموسة والتوصل إلى فهم صحيح للصين”.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي يوم الجمعة، قال وانغ إن السبب الأساسي للصعوبات في العلاقات الصينية والأسترالية في السنوات الأخيرة يكمن في إصرار الحكومات الأسترالية السابقة على معاملة الصين باعتبارها ’خصما’ بل و ’تهديدا’، مضيفا أن أقوال أستراليا وأفعالها كانت ” غير مسؤولة”.

وزيرة الخارجية الأسترالية وونج بدورها، أشارت الى أنّ الاجتماع مع نظيرها الصيني كان خطوة أولى نحو استقرار العلاقة، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكي تلغي بكين القيود التجارية المفروضة على أستراليا.

وتفرض الصين قيودًا على واردات الفحم الأسترالي ومنتجات أخرى منذ عام 2020.

ومن بين شكاوى بكين دعوة كانبرا لإجراء تحقيق كامل في منشأ كوفيد-19، والتحقيق في التدخل الصيني في السياسة الأسترالية ، وفرض حظر على شركة هواوي الصينية من المشاركة في طرح شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في أستراليا.