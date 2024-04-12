بهدف تعزيز التعاون.. روسيا تُرسل مدربين عسكريين إلى النيجر

قال تلفزيون آر.تي.إن الرسمي في النيجر، يوم الخميس 11 نيسان/أبريل 2024، إن مدربين عسكريين روسا وصلوا إلى النيجر أمس الأربعاء على طائرة محملة بعتاد عسكري، مشيرا إلى اتفاق بين المجلس العسكري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون.

وبث التلفزيون لقطات لطائرة شحن عسكرية وهي تفرغ عتادا بينما وقف أشخاص بزي عسكري بجانبها.

وقال رجل يرتدي زيا عسكريا أفاد التلفزيون بأنه أحد المدربين “نحن هنا لتدريب جيش النيجر… (و)لتعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر”.

وقالت التلفزيون أيضا إن روسيا وافقت على تثبيت نظام مضاد للطائرات في النيجر.

وأصبحت علاقات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مع موسكو في دائرة الضوء منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب العام الماضي وقطع العلاقات العسكرية والدبلوماسية طويلة الأمد مع فرنسا. وأثار ذلك تكهنات بأن النيجر ستوطد علاقاتها الأمنية مع روسيا مثلما فعلت جارتاها مالي وبوركينا فاسو.