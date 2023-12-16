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بهدف تعزيز التعاون.. وفد من كوريا الشمالية يزور الصين لإجراء محادثات

منذ ساعة واحدة
علما كوريا الشمالية والصين

علما كوريا الشمالية والصين

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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية السبت أن وفدا دبلوماسيا من البلاد يزور الصين لإجراء محادثات بهدف تعزيز التعاون، وذلك في وقت يشهد فتح بيونجيانج حدودها ببطء واستئناف التجارة مع جيرانها بعد الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في بيان إن باك ميونج هو مساعد وزيرة الخارجية ونظيره سون وي دونغ ناقشا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعلاقات الثنائية أمس الجمعة 15\12\2023، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

تندر الإشارة علنا إلى زيارة مسؤولين من كوريا الشمالية للصين لمناقشة قضايا سياسية منذ يناير\كانون الثاني 2020 عندما أغلقت بيونجيانج حدودها للحد من تفشي كوفيد-19.

وكانت زيارة زعيم البلاد كيم جونج أون لروسيا للاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر\أيلول هي أول زيارة خارجية منذ ما قبل الجائحة.

    المصدر :
  • رويترز

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