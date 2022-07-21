بهدف عزل أوكرانيا عن البحر.. أوديسا على رادار روسيا

بعد أن أفادت تقارير غربية أخيرا بنية موسكو ضم مناطق أخرى في أوكرانيا، وبعد أن أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تكتفي فقط بشرق أوكرانيا، ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن الكرملين يخطط بشكل جدي للسيطرة على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقالت المجلة إن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن روسيا ستبدأ على الأرجح ”هجومًا كبيرًا“ آخر في أوكرانيا أوائل العام المقبل، بما في ذلك محاولة محتملة للتقدم في مدينة أوديسا الإستراتيجية المحاصرة، في محاولة للاستيلاء على الساحل الجنوبي الغربي وعزل أوكرانيا عن البحر.

وأوضحت المجلة أن ميناء أوديسا الحيوي يعتبر مركز عبور مهمًّا لصادرات الحبوب الأوكرانية، والتي تمثل سدس إمدادات الذرة العالمية وثمن إمدادات القمح العالمية.

وأضافت المجلة أن المسؤولين الغربيين الحاليون والسابقون يحذرون من أنه إذا استولت القوات الروسية على الميناء، فسوف يمثل ذلك ضربة مدمرة، ويمنح موسكو سيطرة أكبر على الإمدادات الغذائية العالمية.

ونقلت المجلة عن مسؤول غربي – طلب عدم الكشف عن هويته – قوله: ”أوكرانيا ستواجه هجوما روسيا خطيرا للغاية العام المقبل. نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا ليس فقط لمنحهم المعدات ولكن أيضا إعداد الجنود بشكل جيد لمحاولة التغلب على هذه الخطط“.

من جهته، قال عضو البرلمان الأوكراني من منطقة أوديسا، أوليكسي غونشارينكو، للمجلة: ”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يدرك أنه لا يستطيع أن يأخذ كييف.. لذلك، ربما تكون أوديسا هي الهدف الأكبر له“.

وأضاف: ”بوتين، يريد عزل أوكرانيا عن البحر.. يحتاج هذا الجزء الشمالي من البحر الأسود.. إنه يريد هذا الممر المؤدي إلى ترانسنيستريا،“ في إشارة إلى دويلة انفصالية ضيقة مدعومة من روسيا في مولدوفا على الحدود مع أوكرانيا.

وأكد غونشارينكو، الذي يزور واشنطن هذا الأسبوع للضغط من أجل حصول بلاده على مزيد من الأسلحة الأمريكية، أن بوتين، لن يكون قادرا على شن أي هجوم ضد أوديسا ”إلا بعد تعافي القوات الروسية من حملة دونباس“.

وأشارت ”فورين بوليسي“ إلى أن روسيا كانت حاولت تطويق المدينة الساحلية من 3 جهات بداية الحرب، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المدينة برا.

ونقلت المجلة عن مسؤولين غربيين تحذيرهم من أنه إذا ما انتزعت روسيا جزءًا من جنوب غرب أوكرانيا، مثل: أوديسا، فسيكون ذلك ”كارثيا من الناحية الإستراتيجية“ بالنسبة لكييف، موضحين أن الاستيلاء الروسي على ”أوديسا“ من شأنه أن يقطع أوكرانيا عن بقية البحر الأسود ويتركها دولة غير ساحلية تمامًا.

وقالت المجلة: ”تأتي المخاوف من هجوم كبير آخر للكرملين إذ من المرجح أن يجتمع مسؤولون روس وأوكرانيون وأتراك والأمم المتحدة هذا الأسبوع، للسماح لكييف باستئناف صادرات الحبوب في البحر الأسود، حيث تقطعت السبل بأكثر من 20 مليون طن من المواد الغذائية في الممر المائي“.

ورأت المجلة أن ”هجوما روسيا آخر – لا سيما هجوم يستهدف أوديسا – من المحتمل أن يعرض للخطر أي صفقة محتملة، ويترك بعض البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم التي تعتمد على صادرات الحبوب الأوكرانية – مثل: بنغلاديش، ومصر، وباكستان – في حالة يرثى لها“.