“بهلوي” يتوعد بمواصلة القتال والتوحد مع الشعب الإيراني من أجل استعادة البلاد

توعد نجل شاه إيران السابق، النظام في طهران بمواصلة القتال والتوحد مع الشعب من أجل استعادة البلاد والحرية التي سلبها منهم النظام الإيراني. واتهم النظام بحرمان الشعب من الاحتفال وخلق حالة من البؤس يعاني منها الإيرانيون.

قال رضا بهلوي في تغريدة على حسابه “تويتر”: “لقد حرم النظام هذا العام الإيرانيين من أي احتفال، لكنه لم يحرمنا من عزمنا على القتال من أجل الحرية واستعادة بلادنا. كل يوم الحركة من أجل الديمقراطية في إيران تتوحد أكثر، ولن نتراجع أبدًا في هذا الجهد الوطني”.

This year the regime has deprived Iranians of any celebration, but it hasn’t deprived us of our determination to fight for liberty and get our country back. Every day the movement for democracy in #Iran grows more united and we will never waver in this national effort.

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) December 31, 2020