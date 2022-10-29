بوادر أزمة جديدة.. روسيا تعلّق المشاركة في اتفاق الحبوب

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن روسيا علّقت مشاركتها في اتفاق تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، والذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، في أعقاب الهجمات على سفن في شبه جزيرة القرم.

وقالت روسيا إن القوات الأوكرانية استخدمت طائرات مسيّرة في مهاجمة سفن من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان: “مع الأخذ في الاعتبار… العمل الإرهابي الذي نفّذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين، ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية منخرطة في ضمان تأمين ’ممر الحبوب’، يعلّق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ اتفاقات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية”.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنّ معظم هجمات الطائرات المسيرة صُدَّت، لكنّ أضرارًا طفيفة لحقت بكاسحة ألغام روسية.

وقال “مارتن جريفيث”، منسق مساعدات الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه “متفائل نسبيا” بأن يمتد الاتفاق، الذي سمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، إلى ما بعد منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وبموجب الاتفاق المبرم في 22 تموز، تمكّنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود، والتي توقفت عندما غزت روسيا جارتها في 24 شباط. وتم الاتفاق مبدئيا على أن تكون مدة الاتفاق 120 يوما.