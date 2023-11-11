الأحد 27 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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بواسطة مظلات.. إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

منذ 44 دقيقة
مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة

مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة

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تمكنت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من القيام بعملية إنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الذي يقع في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأشار مصدر عسكري أردني إلى أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أنه “بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، اليوم السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.”

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة “تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.”

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