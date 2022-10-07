بوتن: استخدام العملات المحلية بين رابطة الدول المستقلة يعزّز السيادة

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة، أن التحول إلى العملات الوطنية في العلاقة بين أعضاء الرابطة يعزّز السيادة ويعمّق التكامل.

وأشار الى أن ذلك لا يتعلق بالوضع السياسي الراهن، مضيفًا أنّ أحداثًا مأساوية تحدث في أوكرانيا، وصراعات بين بلدان الرابطة الأخرى، وهو ما يتطلب وضع تدابير لحلها.

كذلك، قال بوتين: “سيتم التركيز في قمة رابطة الدول المستقلة في كازاخستان على استدامة الاقتصادات، وسيُناقَش اندماج الدول الأعضاء في السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات، إضافة إلى القضايا الأمنية”.

في سياق متصل، أيّد الرئيس الروسي اقتراح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إنشاء منظمة دولية تابعة لرابطة الدول المستقلة لتعزيز اللغة الروسية، معلنًا مشاركته في أستانا في أول قمة من نوعها بين روسيا وآسيا الوسطى.