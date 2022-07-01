بوتن: الضغوط الغربية تدفعنا لتسريع الاندماج مع بيلاروسيا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تمكنت مع بيلاروس من تحقيق مستوى مثالي من الشراكة الاستراتيجية والتحالف.

كلام بوتن جاء خلال مخاطبته المشاركين في المنتدى التاسع لأقاليم روسيا وبيلاروس، اذ قال: “الأمر الرئيسي والهام، هو أن روسيا وبيلاروس تمكنتا ليس فقط من المحافظة على التقاليد المجيدة للصداقة القوية والمساعدة المتبادلة، بل وقامتا بمضاعفتها أيضا”، مشيرًا الى أن “الضغوط الغربية تدفعنا لتسريع الاندماج مع بيلاروسيا”.

وفي كلمته التي نشرت على موقع الكرملين، قال بوتن: “لقد تمكنا من تحقيق مستوى مثالي حقا من الشراكة الاستراتيجية والتحالف”

كما شدد على أن “دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، هي مثال حقيقي على التكامل متبادل المنفعة والمساواة”.

موسكو تتبرأ من قصف المبنى السكني في أوديسا

على صعيد آخر، نفى الكرملين اتهامات بأن صواريخ روسية قصفت مبنى سكنيًا بالقرب من ميناء أوديسا على البحر الأسود في وقت مبكر من صباح الجمعة 1 تموز.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الصواريخ الروسية ضربت مبنى سكنيا ومخيمين للعطلات مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات.

وقال “دميتري بيسكوف”، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: “أود أن أذكركم بكلمات الرئيس (فلاديمير بوتين) بأن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع الأهداف المدنية”.

ووفق المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا “سيرغي براتشوك”، فإنّ “الصاروخ أصاب مبنى سكنياً من تسع طبقات يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر” التي تبعد حوالى 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.

وفي بادئ الأمر أعلنت فرق الإسعاف أنّ القصف أسفر عن سقوط ستة قتلى وسبعة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى تسعة عشرة.

وتتعرض المدينة الجنوبية لانفجارات وهجمات صاروخية متواصلة، كما أن الحصار على موانئ المدينة يهدد بأزمة غذاء عالمية.