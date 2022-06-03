بوتن: روسيا لا تمنع تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية

دحض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن تكون موسكو هي التي تمنع الموانئ الأوكرانية من تصدير الحبوب، وقال إن الحل الأفضل هو بنقلها عبر روسيا البيضاء في حالة رفع العقوبات عن هذه الدولة.

وفي تصريحات للتلفزيون الوطني، اعتبر أن الدول الغربية تحاول التستر على أخطاء سياستها من خلال إلقاء اللوم على روسيا في ما يتعلق بمشاكل سوق الغذاء العالمية، ووصف التقارير عن حظر الصادرات الروسية بأنها “خدعة”.

وقال بوتين: “إذا أراد أحد ما حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، فإن أسهل طريقة هي عبر روسيا البيضاء. لا أحد يوقفها… لكن من أجل ذلك عليك رفع العقوبات عن هذا البلد”.

كما ذكر، في المقابلة التي بثها التلفزيون الرسمي، أن المشكلات في أسواق الغذاء العالمية ستزداد سوءا بسبب العقوبات البريطانية والأمريكية على الأسمدة الروسية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة بيلتا للأنباء عن “ألكسندر لوكاشينكو” رئيس روسيا البيضاء قوله إن مينسك مستعدة للسماح بنقل الحبوب الأوكرانية إلى موانئ بحر البلطيق إذا تم السماح لروسيا البيضاء بشحن بضائعها من تلك الموانئ.

وذكرت الوكالة أن لوكاشينكو قال، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، إن روسيا البيضاء مستعدة لتخصيص الطاقة المطلوبة في سككها الحديدية لصادرات الحبوب الأوكرانية. وأضافت أنه اقترح إجراء محادثات بين روسيا البيضاء وأوكرانيا والدول المستعدة لفتح موانئها لتحقيق هدف الأمم المتحدة بهذا الشأن.