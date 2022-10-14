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بوتن عن تصريحات الرئيس الفرنسي: غير صحيحية وغير مقبولة

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2022 11:22 صباحًا
ماكرون وبوتين

ماكرون وبوتين

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أشار الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” غير صحيحة وغير مقبولة، زاعمًا أن روسيا تسعى دائما بإخلاص إلى تسوية أي صراع، بما في ذلك في قره باغ.

وقال بوتين: “لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس.. أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع (في قره باغ)”.

وأضاف: “على ما يبدو ماكرون ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أودّ أن أقول على أنها غير مقبولة”.

وذكر بوتن أنه سيناقش هذا الأمر (تصريحات ماكرون) مع الرئيس الفرنسي في “فرصة سانحة”.

في السياق نفسه، شدّد الرئيس الروسي على أن روسيا سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاعات، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمنطقة قره باغ وما حولها.

وكان ماكرون قد وجّه اتهامات لروسيا بمحاولتها “إشعال الصراع” بين باكو ويريفان وزعزعة الاستقرار في منطقة القوقاز.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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