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بوتن: مواجهة روسيا مع "النازيين" في كييف كانت حتمية

منذ 8 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

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اعتبر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن مواجهة روسيا مع “النظام النازي الجديد” في كييف كانت حتمية.

وفي معرض إجابته على أسئلة عن التاريخ، وبّخ بوتين الإمبراطوريات الغربية على سرقتها الدول الأفريقية أثناء فترة الاستعمار.

وأشاد بوتين بالهند الحديثة قائلًا إن لديها إمكانات كبيرة.

وقال بوتين إن روسيا لديها حضارة وثقافة فريدتين.

في السياق نفسه، وصف الرئيس الروسي السابق “دميتري ميدفيديف” حرب روسيا في أوكرانيا بأنها معركة مقدسة ضد الشيطان، محذّرًا من أن موسكو قادرة على إرسال كل أعدائها إلى نيران جهنم الأبدية.

وقال ميدفيديف، الذي وصف نفسه ذات مرة بأنه ليبرالي يدعو للحداثة عندما شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012، إن موسكو تحارب “مدمني مخدرات نازيين مجانين” في أوكرانيا مدعومين من الغربيين الذين قال إن “لعابهم يسيل على أذقانهم من الانحلال”.

ونفت أوكرانيا والغرب مرارًا ما يقوله بوتين بشأن أن أوكرانيا يحكمها فاشيون يضطهدون المتحدثين بالروسية، ويؤكدون من جانبهم أن الحرب تعكس نهمًا روسيا وحشيا للسيطرة على الأراضي.

    المصدر :
  • رويترز

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