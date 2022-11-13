بوتن ونظيره الإيراني يتفقان على تكثيف التعاون بين موسكو وطهران

أعلنت الرئاسة الروسية في بيان أن الرئيسَين الروسي والإيراني “فلاديمر بوتن” و”ابراهيم رئيسي” تطرّقا إلى “سلسلة من المسائل” المتصلة بالعلاقات الثنائية بين ايران وروسيا، “مع التركيز على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية”، خلال اتصال هاتفي.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين ورئيسي تناولا أيضًا “مجال النقل والشؤون اللوجستية”، في وقت يعاني الاقتصادان الروسي والايراني من عقوبات غربية.

وجاء هذا الاتصال في فترة تزداد فيها عزلة بوتين على الساحة الدولية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، وسلسلة الانتكاسات التي تعرّض لها الجيش الروسي في أوكرانيا مذاك.

وقرر بوتين عدم حضور قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في إندونيسيا.

وبينما تقول الصين والهند الحليفتان التقليديتان لروسيا إنهما قلقتان بشأن النزاع، سُجّل تقارب كبير بين موسكو وطهران.

وتتهم كييف مع حلفائها الغربيين موسكو باستخدام مسيّرات ايرانية الصنع في أوكرانيا.

كذلك، تحدّثت مقالات عن عمليات تسليم محتملة لصواريخ أرض-أرض إيرانية إلى موسكو. ونفت طهران هذه المعلومات.

لكن في مطلع تشرين الثاني، أقرّت ايران بتزويدها روسيا مسيّرات، غير أنها أكّدت أن هذه العملية تمّت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزار هذا الأسبوع سكرتير مجلس الأمن الروسي “نيكولاي باتروشيف” طهران حيث أجرى محادثات تناولت التعاون الأمني بين البلدين.