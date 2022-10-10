بوتن يتوعّد أوكرانيا: ردود الفعل الروسية ستكون قاسية

أشار الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إلى أنّ أوكرانيا نفّذت “أعمالًا إرهابية” ضد روسيا، وتعهّد بالرد القاسي عليها إذا تواصلت الهجمات.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن موسكو شنّت هجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع صباح اليوم، ردًا على هجوم في مطلع الأسبوع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وعن انفجار الجسر، لفت بوتين إلى أنه”من الواضح أن المخابرات الأوكرانية أمرت ونظّمت ونفّذت الهجوم الإرهابي الذي استهدف تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا”.

وأبدى المسؤولون الأوكرانيون ابتهاجًا ​​بعد الانفجار، لكنّ كييف لم تعلن مسؤوليتها.

وصارت مدن في جميع أنحاء أوكرانيا بدون كهرباء أو مياه صباح الاثنين، وقُتل عدد من الناس في ضربات صاروخية روسية لأكثر من 12 مدينة أوكرانية.

في السياق، قال بوتين إن روسيا سترد “بقسوة” على أي هجمات أخرى تشنها أوكرانيا.

وأضاف: “إذا استمرت محاولات تنفيذ أعمال إرهابية على أراضينا، فإن ردود الفعل الروسية ستكون قاسية، وسيتوافق نطاقها مع مستوى التهديدات الذي تواجه روسيا الاتحادية، وينبغي ألا يساور أحد أدنى شك في ذلك”.