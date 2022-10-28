بوتن يهنّئ "جورجيا ميلوني" على تولّيها منصب رئاسة وزراء إيطاليا

أفاد السفير الروسي لدى إيطاليا “سيرغي رازوف” بأن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” هنّأ “جورجيا ميلوني” على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا.

وقال رازوف لصحيفة “بيوبلو” إن موقف روسيا من القيادة الإيطالية الجديدة مفتوح.

وأضاف: “من جهتي أستطيع أن أقول إن الرئيس بوتين هنّأ جورجيا ميلوني على تعيينها، وهنأ وزير الخارجية لافروف نظيره الوزير تاجاني، وبعث رئيسا مجلسي البرلمان الروسي بالتهنئة لزملائهم الإيطاليين، متمنين لهم التوفيق”.

كما أشار إلى أنّ “هذا اختيار الشعب الإيطالي وسنعمل مع الحكومة التي ستمثّل إيطاليا. ونتعاون مع هذه الحكومة إذا كانت هذه الرغبة مشتركة “.

وأصبحت “ميلوني” أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، بعد أدائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

وترأس ميلوني (45 عاما)حزب إخوة إيطاليا القومي، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة يضم حزب فورزا إيطاليا، بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.