الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتن يهنّئ "جورجيا ميلوني" على تولّيها منصب رئاسة وزراء إيطاليا

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2022 9:04 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

A A A
طباعة المقال

أفاد السفير الروسي لدى إيطاليا “سيرغي رازوف” بأن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” هنّأ “جورجيا ميلوني” على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا.

وقال رازوف لصحيفة “بيوبلو” إن موقف روسيا من القيادة الإيطالية الجديدة مفتوح.

وأضاف: “من جهتي أستطيع أن أقول إن الرئيس بوتين هنّأ جورجيا ميلوني على تعيينها، وهنأ وزير الخارجية لافروف نظيره الوزير تاجاني، وبعث رئيسا مجلسي البرلمان الروسي بالتهنئة لزملائهم الإيطاليين، متمنين لهم التوفيق”.

كما أشار إلى أنّ “هذا اختيار الشعب الإيطالي وسنعمل مع الحكومة التي ستمثّل إيطاليا. ونتعاون مع هذه الحكومة إذا كانت هذه الرغبة مشتركة “.

وأصبحت “ميلوني” أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، بعد أدائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

وترأس ميلوني (45 عاما)حزب إخوة إيطاليا القومي، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة يضم حزب فورزا إيطاليا، بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
بلينكن: سنقدّم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
بنيامين نتنياهو
توقعات بعدم حصول ائتلاف نتنياهو على أغلبية مطلقة في الكنيست
مهاجرون يغادرون مركز بورناراس في قبرص (رويترز)
اشتباكات في مركز للمهاجرين في قبرص

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع بعد عمليات بيع مكثفة
توقعات الطقس في لبنان
تجهزوا للمنخفض الجوي البارد.. إليكم موعده!
ثنائي يؤديان أغنية من اول دقيقة
بالفيديو: عروسان يؤديان أغنية "من أول دقيقة" بإحساس رائع!