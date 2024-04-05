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بوتيرة أكبر من المتوقع.. نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع إلى 3.8%

منذ 54 دقيقة
نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

نمو الوظائف بأمريكا والبطالة تتراجع

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كشف تقرير الوظائف الأمريكي اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل الجاري، ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس/ آذار بوتيرة أكبر من المتوقع لينهي الاقتصاد الربع الأول في وضع جيد مما يشير إلى احتمال تأخير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر التقرير الذي تصدره وزارة العمل وتترقبه الأسواق عن كثب تراجع معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة الشهر الماضي من 3.9 بالمئة في فبراير شباط.

ويقول خبراء اقتصاد إن معظم الشركات حافظت على تكاليف اقتراض منخفضة قبل دورة تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي وفر بعض الحماية من ارتفاع تكاليف الاقتراض ويسمح لها بالاحتفاظ بموظفيها. واستفاد سوق العمل أيضا من ارتفاع معدلات الهجرة خلال العام الماضي.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وأضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فوق تقديرات يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

وكانت توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أشارت إلى زيادة 200 ألف وظيفة في مارس آذار. وتراوحت التقديرات بين 150 ألفا إلى 250 ألف وظيفة.

    المصدر :
  • رويترز

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